البرلمان العربي يدين الهجوم التركي على دهوك ويعده انتهاكا صارخا

2022/07/21 | 13:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أدان البرلمان العربي، اليوم الخميس، الهجوم التركي على محافظة دهوك بإقليم كردستان بالعراق، والذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وجرح عشرات آخرين.وشدد البرلمان العربي، وفقا للبيان على “تضامنه […]

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