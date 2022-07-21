شركة الحفر العراقية تنجز حفر بئر نفطي في حقل الناصرية النفطي

2022/07/21 | 13:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، اليوم الخميس، حفر البئر النفطي ناصرية ( ٤٨ ) في حقل الناصرية النفطي.وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم ناصر في بيان […]

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