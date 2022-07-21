2022/07/21 | 13:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

القوة الجوية العراقية من مطار اربيل العسكري تستعد لنقل جثامين شهداء القصف التركي على محافظة دهوك (صور)

منذ 21 ساعة

ارتفاع جديدة بإصابات ووفيات كورونا في العراق

منذ 21 ساعة

المرور تصدر توجيها جديدا يخص الدراجات

منذ 22 ساعة

التعليم تعلن إطلاق المنحة الأمريكية الخاصة بالمبادرة الداعمة للجامعات الجنوبية

منذ 23 ساعة

مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف

منذ يوم واحد

وزير التربية: أسئلة امتحانات السادس الإعدادي جاءت من المنهج المقرر واتسمت بالوضوح

منذ يوم واحد

استقرار أسعار صرف الدولار

منذ يوم واحد

خطأ طبي بعملية تجميل ينهي حياة إمرأة في بغداد

منذ يوم واحد

تعرف على حالة الطقس في العراق

منذ يومين

الحبس الشديد لمحافظ بابل الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول جثامين شهداء القصف التركي من أربيل إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول جثامين شهداء القصف التركي من أربيل إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).