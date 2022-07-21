وصول جثامين شهداء المجزرة التركية الى مطار بغداد

2022/07/21 | 13:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصلت رفات شهداء العدوان التركي في محافظة دهوك، اليوم الخميس، الى مطار بغداد الدولي قادمة من اربيل .وقال مراسل /المعلومة/، ان طائرة عسكرية حطت، اليوم، على ارض مطار بغداد تحمل 8 رفات لشهداء العدوان التركي ضد المدنيين في زاخو.وأضاف، ان ذوي الشهداء كانوا بانتظار وصول الطائرة تمهيدا لاقامة مراسيم تشييع رسمية وجماعية للشهداء […]

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