مخابرات أميركا: حاجة متبادلة بين إيران وروسيا

2022/07/21 | 13:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، تعليقاً على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير...

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