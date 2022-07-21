2022/07/21 | 13:30 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، تعليقاً على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخابرات أميركا: حاجة متبادلة بين إيران وروسيا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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