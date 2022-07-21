2022/07/21 | 13:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعرض مدير ناحية الشافي، في محافظة البصرة سعد الشاوي، اليوم الخميس، لمحاولة اغتيال وأصيب...

ظهرت المقالة مسلحون يفتحون النار على مدير ناحية الشافي في البصرة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يفتحون النار على مدير ناحية الشافي في البصرة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يفتحون النار على مدير ناحية الشافي في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).