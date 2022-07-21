2022/07/21 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – البصرةتعرض مدير ناحية الشافي، في محافظة البصرة سعد الشاوي، اليوم الخميس، لمحاولة اغتيال وأصيب بجروح خطيرة.

وقال المصدر للسومرية نيوز إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية بداخلها مدير ناحية الشافي، سعد الشاوي، ضمن قضاء الدير التابعة لمحافظة البصرة ما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يهاجمون مدير ناحية الشافي في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يهاجمون مدير ناحية الشافي في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).