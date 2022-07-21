2022/07/21 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – بغدادعقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة الخروقات الامنية في ديالى.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الثاني في بيان ورد للسومرية نيوز ان "النائب عبدالله اجتمع مع القيادات الامنية في محافظة ديالى".

واضاف، "تم مناقشة الوضع في المحافظة والخروقات الامنية"، مبينا ان "الاجتماع عقد بحضور عدد من نواب لجنة الامن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس مجلس النواب يجتمع مع القيادات الأمنية في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس مجلس النواب يجتمع مع القيادات الأمنية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).