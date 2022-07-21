2022/07/21 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zLRkuhv_wX4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أخطر خطوة مقبلة لـ مقتدى الصدر يكشفها المتحدث السابق للتيار !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أخطر خطوة مقبلة لـ مقتدى الصدر يكشفها المتحدث السابق للتيار !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).