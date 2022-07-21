اليد الواحدة لاتصفق

2022/07/21 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

من اجل انعاش الاقتصاد العراقي وضمن

دعوات كثيرة وعلى جميع المستويات

بضرورة تنشيط القطاع الخاص لأنه يعاني

من اجحاف واهمال كبيرين رسميا وشعبيا

فالاهتمام الشعبي مازال يصب في صالح

القطاع

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