بين الماضي والحاضر.. اصدار جديد في كربلاء يتحدث عن أبواب العتبة الحسينية الخارجية

2022/07/21 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر حديثاً في كربلاء، كتاب عن أبواب

العتبة الحسينية المقدسة الخارجية بين

الماضي والحاضر، للمؤلف الباحث سعيد

رشيد زميزم.

الكتاب يتألف من 35 صفحة، من اصدار قسم

الاعلام / شعبة النشر في العتبة

الحسينية ا

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