استقالة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي  

2022/07/21 | 14:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مجلس الشيوخ الخميس 22 تموز/يوليو 2022 بعد تقديمه استقالته © ا ف ب أندرياس سولارو روما (أ ف ب) – قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الخميس استقالته، على ما أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.وذكر بيان مقتضب […]

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