عروس تتأخر عن زفافها بعدما ألغى 3 سائقي توصيل طلبها.. شاهد كيف أنقذها رجل غريب

2022/07/21 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الذي يجب أن يفعله سائق سيارة في لندن عندما يرى عروسًا على جانب الطريق تطلب توصيلها؟ كان مارك ستين آدمسون في طريقه إلى لم شمل مع أصدقائه عندما شاهد العروس، التي بدت مفجوعة، وأخبرته أن 3 سائقي توصيل ألغوا طلبها مع انتظارها هي والرجل الذي كان يحمل فستانها وشقيقتها.

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