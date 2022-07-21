2022/07/21 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل صادمة ..من داخل منزل “عريس” ضحية لـ القصف التركي على العراق | فيديو

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