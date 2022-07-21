“ليز تراس” لا تدعم التدخل المباشر للقوات البريطانية في أوكرانيا

2022/07/21 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الخميس إنها لا تدعم التدخل المباشر للقوات البريطانية في أوكرانيا،وتراس مرشحة قوية لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية.

ورداً على سؤال خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، عما إذا كانت ستدعم إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا إذا أصبحت رئيسة للوزراء، قالت تراس: «نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا.



لقد قدنا التحالف الدولي بشأن إرسال أسلحة (لأوكرانيا)، ونفرض العقوبات، لكنني لا أؤيد التدخل المباشر للقوات البريطانية».

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