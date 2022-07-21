البرلمان العربي يدين القصف التركي ويطالب تركيا الى احترام سيادة العراق

2022/07/21 | 14:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب البرلمان العربي، اليوم الخميس، تركيا باحترام سيادة العراق، بعد اعتدائها يوم أمس على محافظة دهوك، الذي تسبب بسقوط ضحايا.وذكر إعلام البرلمان العربي في بيان: أن “البرلمان العربي أدان الهجوم التركي الغاشم على محافظة دهوك بإقليم كردستان بالعراق، والذي … Readmore

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