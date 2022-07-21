روسيا تعلن استئناف ضخ الغاز الطبيعي الى المانيا بعد انتهاء اعمال الصيانة

2022/07/21 | 14:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استئناف ضخ الغاز الطبيعي مجددا من روسيا إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب “السيل الشمالي-1” بعد الانتهاء من أعمال صيانة مخطط لها لخط أنابيب الغاز.وجاء ذلك بحسب نقلته وكالة “د ب أ” عن شركة “نورد ستريم” المسؤولة عن تشغيل … Readmore

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