احتراق عدد من سيارات السائحين على طريق شقلاوة في اربيل (فيديو)

2022/07/21 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل تنشر (بغداد اليوم)، الخميس، مقطعاً فيديوياً يوثق احتراق عدد من سيارات السائحين على طريق شقلاوة في اربيل .

وكانت مدينة دهوك قد تعرضت يوم امس لقصف تركي ادى الى سقوط 9 شهداء واكثر من 23 جريحا.

وتشهد مدن اقليم كردستان حركة سياحية كثيفة هذه الايام نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في مدن الوسط والجنوب.

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