مسؤول محلي يتعرض لمحاولة اغتيال في البصرة

2022/07/21 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةأعلن قائم مقام قضاء الدير شمال محافظة البصرة عدنان حسين علي، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق أمني بعد عملية الاغتيال التي تعرض لها سعد الشاوي مدير ناحية الشافي إحدى نواحي قضاء الدير.وقال علي لـ (بغداد اليوم) ان "الشاوي تم إدخاله لصالة العمليات في مستشفى الصدر التعليمي في مركز المحافظة"، مبيناً انه "اتصل بشيخ عشيرته ( شيخ عشيرة مدير الناحية ) الشيخ علي الشاوي وابلغه ان تفاصيل عملية الاغتيال غير واضحة الاسباب فيما اذا كانت جنائية ام الغاية منها عشائرية".واوضح ان "عملية التحقيق هي الكفيلة بكشف الاسباب".وتقع ناحية الشافي في شمال محافظة البصرة ضمن قضاء الدير وهي من آخر النواحي التي استحدثت مؤخرا بعد تحويل ناحية الدير إلى قضاء وتحويل منطقة الشافي إلى ناحية تابعة إلى الدير.يذكر ان مدير ناحية الشافي (إحدى نواحي قضاء الدير)، تعرض في الساعات الماضية، الى عملية اغتيال بهجوم مسلح في احدى مناطق الناحية.

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