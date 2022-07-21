تسريبات المالكي.. ما دلالات التوقيت وكيف ستؤثر في الوضع العراقي؟

2022/07/21 | 14:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاجأة من العيار الثقيل أطلقها ناشط عراقي مقيم في أميركا، بنشره تسريبات صوتية منسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكان لها وقع كبير في الوضع السياسي المحتقن بالبلاد.

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