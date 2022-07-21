2022/07/21 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس إن جميع الصعوبات في توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا سببها القيود الغربية .وفي اتصال مع الصحفيين قال بيسكوف إن روسيا تظل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيسكوف: روسيا جزء مهم ولاغنى عنه في آمن الطاقة الاوربي المركز الخبري الوطني.

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