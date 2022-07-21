2022/07/21 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن نادي الشرطة، تعاقده مع الحارس محمد كريم لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان مقتضب ان “الحارس محمد كريم يعزز صفوف القيثارة”.وكان نادي القوة الجوية سبق وأن أعلن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حارس الصقور كريم يوقع لنادي الشرطة المركز الخبري الوطني.

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