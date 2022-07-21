الخارجية: سنحشد الجهود الدولية لمساندة العراق حول القصف التركي

2022/07/21 | 15:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، انها ستستدعي السفير التركي في العراق لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن القصف الذي استهدف المدنيين في زاخو، فيما اشارت الى انه سيتم تحشيد الجهود الدولية حول القصف الذي اسفر عن استشهاد 9 مدنيين وإصابة 22 آخرين.

وقال المتحدث بامس الوزارة احمد الصحاف لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "اجراءات وزارة الخارجية حول القصف التركي لن تكون تقليدية بل سنتبع اعلى درجات الرد والردع الدبلوماسي"، مبينا ان "الوزارة ستبدأ من اللجوء الى مجلس الامن واتخاذ اجراء رادعة، واستدعاء السفير التركي لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، مع حشد الجهود الدولية لمساندة العراق جراء القصف".

وأكد ان "الوزارة ستستدعي بعد قليل السفير التركي في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".

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