تركيا تنفي مجددا مسؤوليتها عن قصف المنتجع العراقي وبغداد تردّ دبلوماسيا وتعلن الحداد

2022/07/21 | 15:21 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت تركيا نفي مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف منتجعا بكردستان العراق أمس وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 31 آخرين، في وقت حمّلت فيه بغداد أنقرة مسؤولية القصف وأعلنت الخميس يوم حداد رسمي في البلاد.

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