النفط العراقية: ماضون باستثمار200 مليون قدم من الغاز بحقلي الغراف والناصرية

2022/07/21 | 15:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج، كريم حطاب، أن الوزارة ماضية في استثمار 200 مليون قدم مكعب قياسية "مقمق" من الغاز المصاحب وإضافته للإنتاج الوطني من حقلي الغراف والناصرية.وترأس حطاب، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط، اجتماعاً …

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