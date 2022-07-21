2022/07/21 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر التصريحات الأمريكية بشأن إمكانية تصنيف روسيا “كدولة راعية للإرهاب” بسبب الأحداث في أوكرانيا، أمرا سلبيا للغاية.وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس، تعليقا على تلك التصريحات: “نقيم نتائج مثل هذه الخطوة بشكل سلبي للغاية، رغم أنه من ناحية أخرى نجد من الصعب للغاية […]

ظهرت المقالة بيسكوف: العلاقات الروسية-الأمريكية في وضع لا تحسد عليه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيسكوف: العلاقات الروسية-الأمريكية في وضع لا تحسد عليه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيسكوف: العلاقات الروسية-الأمريكية في وضع لا تحسد عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).