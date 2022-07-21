"المال السعودي غير محدود".. لماذا اصطف دونالد ترامب إلى جانب هذه البطولة؟

2022/07/21 | 15:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دونالد ترامب ليس من يمكن مجادلته بشأن الأخلاق عندما يكون المال على المحك.في مجال الأعمال، يعيش دائمًا بمبدأ بسيط: كل ما يهم هو الفوز.والفوز يقيمه من لديه أكبر قدر من المال.

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