سوريا: مقتل 3 عناصر من الشرطة وإصابة اثنين في هجوم إرهابي

2022/07/21 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب اثنان آخران بجروح جراء هجوم استهدف دورية أمنية بريف درعا الشرقي.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر في قيادة شرطة درعا أن “مجموعة إرهابية هاجمت بالأسلحة الخفيفة دورية للشرطة تلا ذلك انفجار عبوة ناسفة على طريق درعا – سجن غرز ما أدى إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة آخرين بجروح”.

يذكر أنه في الخامس من الشهر الجاري انفجرت عبوة ناسفة في بلدة اليادودة شمال غرب درعا ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص من عائلة واحدة بجروح.

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