2022/07/21 | 16:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: huZgWT9K_kA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصّة لتداعيات القصف التركي على زاخو Morning Live الحلقة ٨٥) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصّة لتداعيات القصف التركي على زاخو Morning Live الحلقة ٨٥) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).