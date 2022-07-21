أسماء تدريبية رنانة خارج حسابات الأندية العراقية

2022/07/21 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان غالبية الأندية العراقية

تعاقدها مع مدربين جدد محليين أو أجانب،

أو التمديد لطواقمها الفنية، اتضحت

ملامح غياب نخبة من المدربين الخبراء عن

المشهد الكروي بالموسم الجديد 2022-2023.

وتختلف أسباب

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