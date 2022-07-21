2022/07/21 | 16:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي،

اليوم الخميس، عن حلول العراق بالمرتبة

الاخيرة عربيأ وما قبل الاخيرة عالميأ

ضمن اخر ترتيب عالمي لأقوى جوازات السفر

عالميأ.

وقال وسام حدمل الحلو مدير المركز، أنه

"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جواز السفر العراقي يتذيل الترتيب العربي والعالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جواز السفر العراقي يتذيل الترتيب العربي والعالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).