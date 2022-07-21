متظاهرون عراقيون : يجب طرد السفير التركي والحكومة لاتفعل شيئا

2022/07/21 | 16:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلن العراق، الخميس، يوم حداد وطني بعد استشهاد تسعة مواطنين عراقيين نتيجة القصف التركي الاجرامي على منتجع سياحي في مدينة دهوك شمال العراق .ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مسؤول كردي قوله انه “تم نقل جثث الشهداء إلى بغداد من أربيل لتسليمها للعائلات لدفنها في بلداتهم في […]

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