2022/07/21 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gO159ZvBV4E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس العوادي.. شهيد في شهر العسل إثر القصف التركي على دهوك) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عباس العوادي.. شهيد في شهر العسل إثر القصف التركي على دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).