2022/07/21 | 16:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكتشف تلسكوب جيمس ويب التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا مجرة عمرها 13.5 مليار عام،...

ظهرت المقالة جيمس ويب يرصد أقدم مجرة في الكون أولاً على المسلة.

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