العمليات المشتركة: اللجان التحقيقية باشرت التحقيق حول القصف التركي

2022/07/21 | 16:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت قيادة العمليات المشتركة، 07/21/2022، ان القصف التركي على دهوك ادى الى استشهاد تسعة...

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