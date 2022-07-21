قمة جدة.. بايدن يعود بـ

2022/07/21 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر ما التقطته عدسات الكاميرات كانت المصافحة بقبضات اليد بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبيل بدء قمة جدة للأمن والتنمية، وعلى ضفاف هذه الصورة نُسجت الكثير من القصص، وكانت منطلقا لقراءة وتقييم العلاقات الأميركية السعودية، وسيناريوهات متعلقة بـ "الغالب والمغلوب" في صراع، ومكاسرة سياسية استمرت منذ ترشيح بايدن لانتخابات الرئاسة، وحتى انتصاره على الرئيس الأميركي السابق ترامب، وتسيده البيت الأبيض، مرورا بكل تفاصيل التصريحات عن "نبذ" السعودية، وانتهاء بوصوله الى

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