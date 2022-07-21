بالغضب والدموع.. تشييع جثمان عريس بغداد

2022/07/21 | 16:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القصف أنهى حياته قبل أن يبدأها بشهر عسل.

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