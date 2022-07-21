2022/07/21 | 16:58 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 5 أيام من زواجه.. تشييع جثمان "عريس بغداد" الذي قضى في القصف التركي (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/21 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 5 أيام من زواجه.. تشييع جثمان "عريس بغداد" الذي قضى في القصف التركي (صور)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 5 أيام من زواجه.. تشييع جثمان "عريس بغداد" الذي قضى في القصف التركي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).