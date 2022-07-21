الكاظمي يترأس اجتماعاً للقيادات الأمنية والكوادر المتقدمة في وزارة الدفاع

2022/07/21 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والكوادر المتقدمة بوزارة الدفاع.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "يشيد بالجيش العراقي الذي قدّم التضحيات من أجل الوطن"، مؤكدا أن "الحكومة ومنذ بداية تشكيلها عملت على دعم الجيش العراقي، وبناء المؤسسة العسكرية؛ بما يؤهلها للقيام بواجباتها في حماية حدود العراق وحياة المواطنين".

وشدد على "أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به قواتنا المسلحة، وبأن التضحيات التي قدّمتها خلال سنوات طويلة في الدفاع عن أرض العراق قد ساهمت في بناء عقيدة وطنية عراقية تنتمي للعراق، وتسمو على أي انتماء طائفي، أو عرقي، أو أي هوية فرعية".

وأشار الكاظمي إلى "العمل مع القيادات العسكرية لإعادة تأهيل جميع إمكانيات الجيش العراقي، ووجه بالتركيز على مفردات التدريب وتلبية احتياجات الوحدات للنهوض بهذه المؤسسة".

وأضاف البيان أنه "في ظل ظروف التحديات الأمنية التي شهدها العراق يوم أمس، وجه الكاظمي رسالة واضحة بأننا موحدون وماضون في الدفاع عن بلدنا، وأن مهمة الجيش أن يكون رادعاً لأي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة القيادات الأمنية "بضرورة التركيز في هذه المرحلة على الجهد الاستخباري ورفع مستويات التدريب، وأخذ الحيطة والانتباه؛ من أجل تمكين وحدات قواتنا المسلحة من أداء عمليات استباقية تشلّ إمكانيات الإرهاب، وتدرأ أي اعتداء على أرض العراق، وأرواح مواطنينا وممتلكاتهم".

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