2022/07/21 | 17:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد شدد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على أن حكومته ماضية في الدفاع عن البلاد وذلك في إشارة إلى القصف التركي الذي استهدف مصيفا سياحيا في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يشيد بالجيش العراقي الذي قدّم التضحيات من أجل الوطن المركز الخبري الوطني.

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