الكويت تعلن تأييدها للعراق بكل ما يتخذه إزاء القصف التركي في دهوك

2022/07/21 | 17:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت الكويت، اليوم الخميس، تأييدها للعراق بكل ما يتخذه إزاء القصف التركي في دهوك.وقال بيان للخارجية الكويتية اطلع عليه /المركز الخبري الوطني/ إنها “تعرب عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الذي […]

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