إنتشار أمني مكثّف أمام مبنى السفارة التركية وسط بغداد

2022/07/21 | 17:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

شهد مبنى السفارة التركية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، إنتشاراً أمنياً مكثفاً، تحسبا من وقوع أي طارئ قد يحدث جرّاء ردود فعل غاضبة من محتجين غاضبين من القصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفاً سياحياً في منطقة زاخو، وسقط على إثره العشرات من السيّاح العراقيين.

وكشف مصدر لوكالة خبر برس (واخ)، إن “انتشاراً أمنياً كثيفاً أمام مبنى السفارة التركية داخل حدود المنطقة الخضراء وسط بغداد، تحسباً لوقوع أي طارئ قد يحدث”.

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