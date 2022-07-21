نواب يطالبون بقطع التبادل التجاري مع أنقرة ومقاطعة البضائع التركية

2022/07/21 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن عدد من النواب، اليوم الخميس، عن الحراك لتقديم مقترح قانون لتنظيم العلاقات العراقية ـ التركية.

وقال النائب محمد نوري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، إن "عدداً من مختلف نواب الكتل النيابية طالبوا برد فعل على الانتهاكات التركية".

واضاف، أن "المطالبات، تضمنت طرد السفير التركي في العراق وسحب السفير العراقي، وقطع التبادل التجاري مع تركيا ومقاطعة البضائع التركية".

وأشار إلى "تقديم مقترح قانون لتنظيم العلاقات العراقية ـ التركية".

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