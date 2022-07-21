ميسان: هذا سبب تأخر إعلان التقديم على الألف درجة عقدية

2022/07/21 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز_ بغداد

أوضحت محافظة ميسان، الخميس، سبب تأخُّر إعلان التقديم على الدرجات العقديَّة البالغة 1000 درجة.

وذكرت المحافظة في بيان، أن "التأخير الحاصل في الإعلان عن التقديم للدرجات الوظيفية البالغ عددها (1000) درجة بعقد، كان بسبب تأخر ورود التعليمات والآليّة المعتمدة بكتاب وزارة الماليّة المرقم 15855 في 2022/6/26 إلى ديوان المحافظة والذي ورد إلى المحافظة يوم الخميس الموافق 2022/7/7 قبل عطلة عيد الأضحى المبارك واعتباراً من يوم 2022/7/8 والتي استمرت 9 أيام وتلتها عطلة يوم عيد الغدير الأغر".

وأضاف البيان، أن "المحافظ علي دوَّاي، وجَّه بالمباشرة في الإجراءات الخاصة بتشكيل اللجنة والإعلان والتقديم بصورة عاجلة خلاف ما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي حيث لا علاقة للكتب الصادرة من مكاتب بعض أعضاء مجلس النواب الواردة إلينا بتأريخ 2022/7/20، بالإجراءات المتخذة من قبل المحافظة في ما يخصُّ موضوع التشغيل للألف درجة".

وأكد، أن "الإجراءات الخاصَّة بالتعاقد سوف تسير بانسيابيَّة وشفافيَّة وعدالة بدون أي تمييز أو تدخُّل وسيتمُّ استكمال الإجراءات المطلوبة بالسرعة الممكنة خدمةً لأبناء المحافظة".

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