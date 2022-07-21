المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2011 

2022/07/21 | 18:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، لتخرج من نطاقها

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