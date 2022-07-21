2022/07/21 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجون يحاولون اقتحام السفارة التركية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/21 | 18:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يحاولون اقتحام السفارة التركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يحاولون اقتحام السفارة التركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).