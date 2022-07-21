الأولمبية تنفي أية تصريحات بصدد المشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي

2022/07/21 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعنفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الخميس، صدور أي موقف منها بالمشاركة بمنافسات ألعاب دورة التضامن الإسلامي المزمع إقامتها في تركيا الشهر المقبل أو عدم المشاركة فيها.وقال مدير المكتب الاعلامي في اللجنة الأولمبية السيد حسين علي حسين في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لم تصدر أي تصريحات، أو قرار أولمبي وطني، بهذا الشأن وأن الأمر مرتبط، بشكل مباشر، بالموقف الحكومي العراقي الرسمي فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة".





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