2022/07/21 | 18:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تسبب القصف في منتجع سياحي في كردستان بالعراق، الى زيادة التوتر بين البلدين الجارين...

ظهرت المقالة ضحايا قصف دهوك مواطنون من الوسط والجنوب والحداد يمتزج بالغضب أولاً على المسلة.

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