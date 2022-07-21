2022/07/21 | 18:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قصة جمعت ما بين “المعجزة” و”المأساة” كان بطلها طيار إندونيسي، أنقذ المئات من الركاب،...

ظهرت المقالة طيار إندونيسي ينقذ المئات من الركاب بهبوط مذهل ثم يموت أولاً على المسلة.

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