2022/07/21 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت وزارة الخارجية، اليوم الخميس،

السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي

مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية

الاعتداء الذي حدث أمس في دهوك، فيما

طالبت بسحب قوات بلاده من الأراضي

العراقية.

وقالت وزارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسلم سفير تركيا مذكرة احتجاج ويطالبها بسحب قواتها من أراضيه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسلم سفير تركيا مذكرة احتجاج ويطالبها بسحب قواتها من أراضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).